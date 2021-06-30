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Науседа о поведении России: видим агрессивные попытки восстановления СССР

Новина українською →
Литва, Среда 30 июня 2021 17:34
Науседа о поведении России: видим агрессивные попытки восстановления СССР Фото: президент Литвы Гинатас Науседа (facebook.com/ualietuva)
Автор: РБК-Украина

Президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что Россия совершает агрессивные попытки восстановить СССР. Москва хочет вернуть прошлое с идеологией того века.

Об этом заявил Науседа в своей колонке в издании Die Zeit.

"Сегодня мы видим агрессивные попытки восстановить СССР. Вернуть прошлое с той же идеологией прошлого века: раздел Европы на сферы влияния, неуважение к суверенитету народов и их территориальной целостности, строгое нет правам человека, свободе слова, независимым СМИ", - заявил президент Литвы.

Он подчеркнул, что Украина, Грузия и Молдова решили строить свое будущее в демократии, а не в реинкарнации СССР.

Науседа добавил, что жители стран Восточного партнерства были вынуждены покинуть свои дома российскими военными.

"Так что давайте будем откровенны - нет никакого "несмотря на прошлое". Это "прошлое" все еще здесь - в Крыму, Донбассе, Южной Осетии, Приднестровье. Это "прошлое" испускает пары "Новичка" в Солсбери или полония в Лондоне. Это "прошлое" отзывается эхом взрывов в Чехии", - подчеркнул президент Литвы.

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