Президент Литви про РФ: не можемо розпочати ніякого діалогу з агресивним режимом

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що з Росією не можуть розпочати ніякого діалогу. Він назвав режим РФ агресивним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні , яка проходить у Вільнюсі.

"Не можемо розпочати ніякого діалогу з агресивним режимом, поки не бачимо ніяких позитивних змін у її поведінці", - підкреслив литовський лідер.

Нагадаємо, раніше Науседа заявив, що Росія здійснює агресивні спроби відновити СРСР. Москва хоче повернути минуле з ідеологією того століття.

Він підкреслив, що Україна, Грузія і Молдова вирішили будувати своє майбутнє в демократії, а не в реінкарнації СРСР.

Як писало РБК-Україна, литовський лідер також заявив, що якщо Російська Федерація хоче відновити діалог з Європейським союзом, вона повинна спочатку виконати певні умови. Зокрема, повернути Крим Україні, припинити війну на Донбасі, вивести війська з Абхазії і Південної Осетії.