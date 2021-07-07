RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Литви про РФ: не можемо розпочати ніякого діалогу з агресивним режимом

Автор: Юлія Струк

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що з Росією не можуть розпочати ніякого діалогу. Він назвав режим РФ агресивним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.

"Не можемо розпочати ніякого діалогу з агресивним режимом, поки не бачимо ніяких позитивних змін у її поведінці", - підкреслив литовський лідер.

Нагадаємо, раніше Науседа заявив, що Росія здійснює агресивні спроби відновити СРСР. Москва хоче повернути минуле з ідеологією того століття.

Він підкреслив, що Україна, Грузія і Молдова вирішили будувати своє майбутнє в демократії, а не в реінкарнації СРСР.

Як писало РБК-Україна, литовський лідер також заявив, що якщо Російська Федерація хоче відновити діалог з Європейським союзом, вона повинна спочатку виконати певні умови. Зокрема, повернути Крим Україні, припинити війну на Донбасі, вивести війська з Абхазії і Південної Осетії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛитва