Президент Литвы призывает ввести санкции против Беларуси

Сегодня, 11 августа, президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз обсудить санкции против Беларуси в ответ на репрессии оппозиционеров. Он также пообещал разрыв отношений двух стран, если ситуация в Беларуси не изменится.

Об этом сообщает Delfi.

По словам Науседа, сейчас необходимо со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси.

"То, что происходит сейчас, даже издалека не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал президент.

Также он добавил, что сейчас дело приняло куда более серьезный оборот.

"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава государства.

Кроме того, президент заявил, что сотрудничество Литвы с властями Беларуси будет невозможным, если режим Лукашенко докажет, что права человека там находятся на последнем месте.

"Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - резюмировал Науседа перспективу отношений двух стран.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда с президентом Литвы выступили с совместным заявлением, где они призвали белорусские власти придерживаться основных демократических стандартов.

Кроме того, главного конкурента Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти.