Президент Литви закликає ввести санкції проти Білорусі

Сьогодні, 11 серпня, президент Литви Гітанас Науседа закликає Євросоюз обговорити санкції проти Білорусі у відповідь на репресії опозиціонерів. Він також пообіцяв розрив відносин двох країн, якщо ситуація в Білорусі не зміниться.

Про це повідомляє Delfi.

За словами Науседа, наразі необхідно з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі.

"Те, що відбувається зараз, навіть здалека не нагадує ті репресії, які режим проводив всі останні роки", - сказав президент.

Також він додав, що зараз справа набула куди серйознішого оберту.

"Зараз ми бачимо і загиблих, і поранених людей. Бачимо кілька тисяч людей, які закриті, або їхня доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці", - додав глава держави.

Крім того, президент заявив, що співпраця Литви з владою Білорусі буде неможливою, якщо режим Лукашенка доведе, що права людини там знаходяться на останньому місці.

"Якщо країна, перш за все, не поважає права своїх власних людей, основоположні права, які записані та в Конституції, то як можна очікувати, що ця країна може поважати своїх закордонних партнерів", - резюмував Науседа перспективу відносин двох країн.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда із президентом Литви виступили зі спільною заявою, де вони закликали білоруську владу дотримуватися основних демократичних стандартів.

Крім того, головного конкурента Олександра Лукашенка на виборах Світлану Тіхановську вивезла з країни білоруська влада.