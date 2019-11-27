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Президент Литвы пожелал Зеленскому не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече

Новости » Политика     27.11.2019 - 12:36
Президент Литвы пожелал Зеленскому не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Фото: Гитанас Науседа (facebook.com/ru.DELFI.lt)

Президент Литвы заявил, что санкции против РФ должны продолжаться

Президент Литвы Гитанас Науседа пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому не делать уступки на нормандской встрече. Об этом он заявил на совместном брифинге, который транслирует Офис президента.

Вместе с тем, Науседа заявил о необходимости продолжения санкций против России.

"Мы хотим, чтобы вы не делали уступки, которые могут принести вам вред. Мы надеемся, что переговоры помогут облегчить шаги, которые уменьшат напряжение в вашем регионе. Нашим долгом является помочь Украине", - заявил он

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Науседи з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Науседи з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 27 листопада 2019 р.

Отметим, Зеленский сейчас с официальным визитом в Литве.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк в рамках визита в штаб-квартиру НАТО обсудил с представителями Литвы и Канады вопросы сотрудничества в оборонной сфере.

Также глава МИД Литвы ранее заявил, что Азовское море не принадлежит России.

РБК-Украина писало, что половина литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в поддержку Украины. Члены делегаций Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии приняли решение не участвовать в открытии сессии, а также не участвовать в мероприятиях по случаю 70-летия Совета Европы.

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