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Президент Литви відвідає Україну 7 грудня

Новини » Політика    04.12.2018 - 16:48
Президент Литви відвідає Україну 7 грудня
Фото: Даля Грібаускайте (president.gov.ua)

Планується засідання Ради президентів України і Литви

Президент Литви  Даля Грібаускайте відвідає Україну 7 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Як зазначається, Грібаускайте відвідає Україну з офіційним візитом 7 грудня. У рамках візиту заплановані її переговори з президентом України Петром Порошенком у рамках засідання Ради президентів України і Литви та підписання низки двосторонніх документів.

"Петро Порошенко та Даля Грібаускайте також візьмуть участь у роботі другого Українського жіночого конгресу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грібаускайте засудила агресію Російської Федерації щодо України у Азовському морі. Президент зазначала, що захоплення Росією українських суден є порушенням міжнародного права і взятих Росією власних зобов'язань.

Також повідомлялося, що Грібаускайте обговорить з президентом Польщі Анджеєм Дудою питання підтримки України на міжнародній арені.

Як писало РБК-Україна, у Литві вважають, що НАТО повинно збільшити присутність в Чорноморському регіоні.

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