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Президент Литвы посетит инаугурацию Зеленского

Новости » Политика    17.05.2019 - 14:42
Президент Литвы посетит инаугурацию Зеленского
Фото: Даля Грибаускайте (president.gov.ua)

На инаугурацию Зеленского приедет Даля Грибаускайте

На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского приедет президент Литвы Даля Грибаускайте. Об этом говорится в сообщении на сайте литовского президента.

Сообщается, что 20 мая Грибаускайте отбывает Киев для участия в церемонии инаугурации Зеленского. Она также подчеркнула близость Украины для Литвы.

"Литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности", - отметила она.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский союз на инаугурации Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.

Отметим, еще вчера в команде Зеленского не были готовы говорить о том, кто из иностранных гостей будет присутствовать на церемонии приведения к присяге. Сегодня действующий президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины пригласить иностранные делегации для участия в инаугурации.

 

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