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Президент Литви відвідає інавгурацію Зеленського

Новини » Політика    17.05.2019 - 14:42
Президент Литви відвідає інавгурацію Зеленського
Фото: Даля Грібаускайте (president.gov.ua)

На інавгурацію Зеленського приїде Даля Грібаускайте

На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського приїде президент Литви Даля Грібаускайте. Про це йдеться в повідомленні на сайті литовського президента.

Повідомляється, що 20 травня Грібаускайте відбуває до Києва для участі в церемонії інавгурації Зеленського. Вона також підкреслила близькість України для Литви.

"Литовський народ протягом багатьох десятків років вів боротьбу за свободу, тому дуже добре розуміє і підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету і територіальної цілісності", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський союз на інавгурації Зеленського буде представляти віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович.

Зазначимо, ще вчора в команді Зеленського не були готові говорити про те, хто з іноземних гостей буде присутній на церемонії приведення до присяги. Сьогодні чинний президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України запросити іноземні делегації для участі в інавгурації.

 

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