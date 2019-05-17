Президент Литви відвідає інавгурацію Зеленського

Фото: Даля Грібаускайте (president.gov.ua)

На інавгурацію Зеленського приїде Даля Грібаускайте

На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського приїде президент Литви Даля Грібаускайте. Про це йдеться в повідомленні на сайті литовського президента.

Повідомляється, що 20 травня Грібаускайте відбуває до Києва для участі в церемонії інавгурації Зеленського. Вона також підкреслила близькість України для Литви.

"Литовський народ протягом багатьох десятків років вів боротьбу за свободу, тому дуже добре розуміє і підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету і територіальної цілісності", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський союз на інавгурації Зеленського буде представляти віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович.

Зазначимо, ще вчора в команді Зеленського не були готові говорити про те, хто з іноземних гостей буде присутній на церемонії приведення до присяги. Сьогодні чинний президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України запросити іноземні делегації для участі в інавгурації.