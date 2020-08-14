Президент Литвы поддержал план Тихановской по передаче власти в Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал план Светланы Тихановской по созданию координационного совета по передаче власти в Беларуси. Также он призвал действую власть провести честные выборы в Беларуси.

Об этом Науседа написал в Twitter.

По его словам белорусская власть должна деэскалировать ситуацию, освободить всех задержанных и начать диалог.

"Провел телефонный разговор со Светланой Тихановской. Признателен ей за приверженность работе по реализации предложенного мною плана для Белоруссии, созыву координационного совета. Я призываю власти Белоруссии деэскалировать ситуацию, освободить задержанных, начать диалог, провести честные выборы", - написал Науседа.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия Беларуси представила официальные результаты голосования, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко - 80,1% голосов, Тихановская получила 10,1%.

После этого Тихановская заявила о создании координационного совета по передаче власти в Беларуси.

Ранее РБК-Украина писало, что лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Беларуси.