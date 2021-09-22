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Президент Литвы в ООН призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма

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США, Среда 22 сентября 2021 00:22
Президент Литвы в ООН призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма Фото: президент Литвы в ООН призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент Литвы Гитанас Науседа в ООН призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма. Также он заявил, что чрезвычайно важно защищать права и свободы местного гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Литвы Гитанаса Науседы.

“Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконную аннексию и оккупацию Крыма. Эти действия нарушают международное право, Устав Организации Объединенных Наций, а также положение Хельсинкского заключительного акта. Их следует в целом осуждать. Мы должны усилить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма. Также очень важно защищать права и свободы местного гражданского населения. Я приветствую усилия Украины удержать этот вопрос на повестке дня путем создания Международной крымской платформы”, - заявил Науседа.

По его словам, Литва уважает европейский и евроатлантический выбор Украины и продолжает поддерживать ее реформы в этот беспокойный период. "Стремясь консолидировать международные усилия, в июле прошлого года мы совместно провели Украинский конференцию реформ в Вильнюсе", - добавил президент Литвы.

Ранее мы писали, что Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма.

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