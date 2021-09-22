Президент Литвы в ООН призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма

Президент Литвы Гитанас Науседа в ООН призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма. Также он заявил, что чрезвычайно важно защищать права и свободы местного гражданского населения.

“Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконную аннексию и оккупацию Крыма. Эти действия нарушают международное право, Устав Организации Объединенных Наций, а также положение Хельсинкского заключительного акта. Их следует в целом осуждать. Мы должны усилить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма. Также очень важно защищать права и свободы местного гражданского населения. Я приветствую усилия Украины удержать этот вопрос на повестке дня путем создания Международной крымской платформы”, - заявил Науседа.

По его словам, Литва уважает европейский и евроатлантический выбор Украины и продолжает поддерживать ее реформы в этот беспокойный период. "Стремясь консолидировать международные усилия, в июле прошлого года мы совместно провели Украинский конференцию реформ в Вильнюсе", - добавил президент Литвы.