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Президент Литви в ООН закликав посилити політику невизнання анексії Криму

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США, Середа 22 вересня 2021 00:22
Президент Литви в ООН закликав посилити політику невизнання анексії Криму Фото: президент Литви в ООН закликав посилити політику невизнання анексії Криму (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент Литви Гітанас Науседа в ООН закликав посилити політику невизнання анексії Криму. Також він заявив, що надзвичайно важливо захищати права і свободи місцевого цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Литви Гітанаса Науседи.

"Сьомий рік ми спостерігаємо продовження військової агресії проти України, а також незаконну анексію і окупацію Криму. Ці дії порушують міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй, а також положення Гельсінського заключного акту. Їх слід в цілому засуджувати. Ми повинні посилити політику невизнання окупації та анексії Криму. Також дуже важливо захищати права і свободи місцевого цивільного населення. Я вітаю зусилля України утримати це питання на порядку денному шляхом створення міжнародної Кримської платформи", - заявив Науседа.

За його словами, Литва поважає європейський і євроатлантичний вибір України і продовжує підтримувати її реформи в цей неспокійний період. "Прагнучи консолідувати міжнародні зусилля, в липні минулого року ми спільно провели Українську конференцію реформ у Вільнюсі", - додав президент Литви.

Раніше ми писали, що Ердоган на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму.

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