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Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма

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США, Вторник 21 сентября 2021 23:50
Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма Фото: Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Турция не признает аннексию Крыма. Это на заседании Генассамблеи ООН заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - заявил Эрдоган.

Накануне МИД Турции опубликовало заявление, в котором сообщило, что Анкара не признает результаты выборов, проведенных в российскую Госдуму на территории Крыма. Заявление раскритиковали в МИД России и в Кремле.

Напомним, что ранее мы писали о заявлениях Турции о российских выборах в Крыму.

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