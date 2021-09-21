Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма
Фото: Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма (Getty Images)
Турция не признает аннексию Крыма. Это на заседании Генассамблеи ООН заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - заявил Эрдоган.
Накануне МИД Турции опубликовало заявление, в котором сообщило, что Анкара не признает результаты выборов, проведенных в российскую Госдуму на территории Крыма. Заявление раскритиковали в МИД России и в Кремле.
Напомним, что ранее мы писали о заявлениях Турции о российских выборах в Крыму.