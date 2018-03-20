Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Президент Литвы объяснила, почему не будет поздравлять Путина с победой на выборах

НовостиОбщество    20.03.2018 - 19:15
Фото: Даля Грибаускайте (lrp.lt)
Фото: Даля Грибаускайте (lrp.lt)

Грибаускайте заявила, что воздержится от поздравлений

Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась поздравлять Владимира Путина с переизбранием  на очередной срок  президентом России. Об этом со ссылкой на пресс-службу литовского президента сообщает BNS.

"Пока Россия не проявляет уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, мы воздерживаемся от поздравлений", - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в Российской Федерации.

Отметим, что после оглашения результата выборов президента Российской Федерации в Белом доме заявили, что президент США не будет поздравлять Владимира Путина с победой, поскольку "это не стало сюрпризом" для Вашингтона. Однако, во вторник, 20 марта, стало известно, что Трамп провел с Путиным телефонный разговор после выборов. Детали разговора на данный момент не разглашаются.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Трамп впервые поговорил с Путиным после выборов Макрон призвал Путина "пролить свет" на обстоятельства дела об отравлении Скрипаля
Теги: Владимир Путин, Даля Грибаускайте
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top