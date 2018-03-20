Президент Литвы объяснила, почему не будет поздравлять Путина с победой на выборах

Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась поздравлять Владимира Путина с переизбранием на очередной срок президентом России. Об этом со ссылкой на пресс-службу литовского президента сообщает BNS.

"Пока Россия не проявляет уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, мы воздерживаемся от поздравлений", - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в Российской Федерации.

Отметим, что после оглашения результата выборов президента Российской Федерации в Белом доме заявили, что президент США не будет поздравлять Владимира Путина с победой, поскольку "это не стало сюрпризом" для Вашингтона. Однако, во вторник, 20 марта, стало известно, что Трамп провел с Путиным телефонный разговор после выборов. Детали разговора на данный момент не разглашаются.