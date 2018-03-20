Дуда не будет поздравлять Путина с победой на президентских выборах в России

Президент Польши Анджей Дуда не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в Российской Федерации. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает RMF FM.

"Президент не поздравит президента Путина с победой в голосовании в России", - заявил он.

Щерский отметил, что по мнению Дуды, сейчас не лучшее время для поздравлений.

"Президент думает, что это не хорошее время для поздравлений.Тем более, что Польша не принимала участия в этих выборах, и обычно те, кто проигрывает выборы, поздравляют... У нас пока нет официальных результатов", - заявил он.

Вместе с тем, Щерский допустил, что Дуда может отправить Путину поздравления, когда он вступит в должность.

"Я не исключаю, что президент отправит официальные, дипломатические и вежливые поздравления, когда президент Путин вступит в должность на следующий срок", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах.