Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Дуда не будет поздравлять Путина с победой на президентских выборах в России

НовостиПолитика    20.03.2018 - 10:20
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда может отправить Путину поздравления, когда он вступит в должность

Президент Польши Анджей Дуда не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в Российской Федерации. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает RMF FM.

"Президент не поздравит президента Путина с победой в голосовании в России", - заявил он.

Щерский отметил, что по мнению Дуды, сейчас не лучшее время для поздравлений.

"Президент думает, что это не хорошее время для поздравлений.Тем более, что Польша не принимала участия в этих выборах, и обычно те, кто проигрывает выборы, поздравляют... У нас пока нет официальных результатов", - заявил он.

Вместе с тем, Щерский допустил, что Дуда может отправить Путину поздравления, когда он вступит в должность.

"Я не исключаю, что президент отправит официальные, дипломатические и вежливые поздравления, когда президент Путин вступит в должность на следующий срок", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах Посольство в Варшаве осуждает антиукраинский митинг в Польше
Теги: Владимир Путин, Польша, Анджей Дуда
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top