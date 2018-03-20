Президент Литви пояснила, чому не вітатиме Путіна з перемогою на виборах

Президент Литви Даля Грібаускайте відмовилася вітати Володимира Путіна з переобранням на черговий термін президентом Росії. Про це з посиланням на прес-службу литовського президента повідомляє BNS.

"Поки Росія не проявляє поваги до принципів міжнародного права і нехтує правами та інтересами інших країн, ми утримуємося від поздоровлень", - заявили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вітатиме Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах в Російській Федерації.

Відзначимо, що після оголошення результату виборів президента Російської Федерації в Білому домі заявили, що президент США не буде вітати Володимира Путіна з перемогою, оскільки "це не стало сюрпризом" для Вашингтона. Однак, у вівторок, 20 березня, стало відомо, що Трамп провів з Путіним телефонну розмову після виборів. Деталі розмови на даний момент не розголошуються.