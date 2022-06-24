Президент Литвы объяснил, почему Россия не решится напасть на его страну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в интервью ТСН .

Лидер заявил, что Россия будет продолжать запугивать и угрожать, но не пойдет на военное вторжение.

"Не думаю, что мы будем иметь дело с военным вторжением, потому что мы являемся членом НАТО и защищены статьей 5, которая эффективно обеспечивает коллективную защиту. Но безусловно, они будут лгать и угрожать, создавая дополнительное напряжение в регионе", - сказал он.

По его словам, Литва продолжит поддерживать антироссийские санкции и выполнять решения ЕС, но ожидает от Еврокомиссии новые рекомендации по транзиту.

Науседа также подтвердил, что на территории Литвы находятся войска НАТО, а именно группы в составе 11 стран под руководством Германии.

"Я хотел бы подчеркнуть значение моего недавнего общего с канцлером Шольцом коммюнике, в ходе которого Германия объявила обязательство увеличить военное присутствие в Литве до уровня бригады", - добавил президент.