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Президент Литвы объяснил, почему Россия не решится напасть на его страну

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Вильнюс, Пятница 24 июня 2022 18:18
Президент Литвы объяснил, почему Россия не решится напасть на его страну Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия не решится начать открытую войну против Литвы, поскольку страна является членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в интервью ТСН.

Лидер заявил, что Россия будет продолжать запугивать и угрожать, но не пойдет на военное вторжение.

"Не думаю, что мы будем иметь дело с военным вторжением, потому что мы являемся членом НАТО и защищены статьей 5, которая эффективно обеспечивает коллективную защиту. Но безусловно, они будут лгать и угрожать, создавая дополнительное напряжение в регионе", - сказал он.

По его словам, Литва продолжит поддерживать антироссийские санкции и выполнять решения ЕС, но ожидает от Еврокомиссии новые рекомендации по транзиту.

Науседа также подтвердил, что на территории Литвы находятся войска НАТО, а именно группы в составе 11 стран под руководством Германии.

"Я хотел бы подчеркнуть значение моего недавнего общего с канцлером Шольцом коммюнике, в ходе которого Германия объявила обязательство увеличить военное присутствие в Литве до уровня бригады", - добавил президент.

Напомним, что Литва перестала совершать половину транзита российских товаров в Калининград. Речь идет о грузах, которые попали под санкции ЕС.

В свою очередь Россия пригрозила Литве, заявив, что данное решение повлияет на жителей.

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