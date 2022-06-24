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Президент Литви пояснив, чому Росія не наважиться напасти на його країну

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Вільнюс, П'ятниця 24 червня 2022 18:18
Президент Литви пояснив, чому Росія не наважиться напасти на його країну Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не зважиться почати відкриту війну проти Литви, оскільки країна є членом НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу в інтерв'ю ТСН.

Лідер заявив, що Росія продовжуватиме залякувати і погрожувати, але не піде на військове вторгнення.

"Не думаю, що ми будемо мати справу з військовим вторгненням, тому що ми є членом НАТО і захищені статтею 5, яка ефективно забезпечує колективний захист. Але безумовно, вони будуть брехати і погрожувати, створюючи додаткову напругу в регіоні", - сказав він.

За його словами, Литва продовжуватиме підтримувати антиросійські санкції та виконувати рішення ЄС, але очікує від Єврокомісії нові рекомендації щодо транзиту.

Науседа також підтвердив, що на території Литви знаходяться війська НАТО, а саме групи у складі 11 країн під керівництвом Німеччини.

"Я хотів би підкреслити значення мого недавнього спільного з канцлером Шольцом комюніке, в ході якого Німеччина оголосила зобов'язання збільшити військову присутність в Литві до рівня бригади", - додав президент.

Нагадаємо, що Литва перестала здійснювати половину транзиту російських товарів до Калінінграда. Йдеться про вантажі, які потрапили під санкції ЄС.

Своєю чергою Росія пригрозила Литві, заявивши, що дане рішення вплине на мешканців.

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