Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю

Фото: Гитанас Науседа (facebook.com/ru.DELFI.lt)

Один из таких примеров - отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на историю Европы

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении переписать историю. Об этом он написав на своей странице в Facebook.

Науседа отметил, что 24 декабря 1989 года съезд народных депутатов СССР признал существование тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными.

"Один из таких примеров - отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на историю Европы... Эти тайные соглашения нацистской Германии и коммунистического Советского Союза определили оккупацию балтийских стран", - добавил Науседа.

Литовский лидер отметил, что историческая память влияет на восприятие будущего.

"Давайте не будем забывать уроки, которые мы обязаны выучить по собственной истории и истории Европы. Давайте не будем допускать замены правды бутафорскими лживыми вывесками", - призвал Науседа.

Напомним, фонд "Историческая память" впервые опубликовал советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, который был заключен 23 августа 1939 года, а также секретный дополнительный протокол к нему.

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