Президент Литви звинуватив Росію у прагненні переписати історію

Фото: Гітанас Науседа (facebook.com/ru.DELFI.lt)

Один з таких прикладів - заперечення впливу таємних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа на історію Європи

Президент Литви Гітанас Науседа звинуватив Росію в прагнення переписати історію. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Науседа зазначив, що 24 грудня 1989 року з'їзд народних депутатів СРСР визнав існування таємних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа 1939 року і оголосив їх недійсними.

"Один з таких прикладів - заперечення впливу таємних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа на історію Європи... Ці таємні угоди нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу визначили окупацію балтійських країн", - додав Науседа.

Литовський лідер зазначив, що історична пам'ять впливає на сприйняття майбутнього.

"Давайте не будемо забувати уроки, які ми зобов'язані вивчити з власної історії та історії Європи. Давайте не будемо допускати заміни правди бутафорськими брехливими вивісками", - закликав Науседа.

Нагадаємо, фонд "Історична пам'ять" вперше опублікував радянські оригінали Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною, який був укладений 23 серпня 1939 року, а також секретний додатковий протокол до нього.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посол Польщі повідомив про стан відкриття РФ архівних документів Катинського розстрілу.