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Президент Литвы намекнул на причастность России и Беларуси к беспорядкам возле Сейма

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Вильнюс, Четверг 12 августа 2021 20:48
Президент Литвы намекнул на причастность России и Беларуси к беспорядкам возле Сейма Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Протесты возле здания парламента Литвы, которые переросли в беспорядки, могли организовать Россия и Беларусь. По словам президента страны Гитанас Науседа, в этот день произошло слишком много совпадений, указывающих на причастность Москвы и Минска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

"Мы живем в условиях гибридной войны, гибридной атаки. И эти атаки следуют одна за другой. Все мы в Литве совершенно согласны с тем, что увеличение количества мигрантов - это тоже своего рода гибридная атака, которую в первую очередь организовывает Беларусь. Эта атака нигде не закончилась, она продолжается", - цитирует издание Науседа.

По его словам, в день протестов возле литовского парламента произошло большое количество совпадений. Акцию активно освещали белорусские и российские СМИ, а реакция из Москвы последовала сразу на следующей день.

"Добавьте к этому беспорядки в лагере для мигрантов в тот вечер", - отметил Науседа, добавив, что наивно думать, что это просто совпадение.

"Это часть какой-то системной гибридной атаки. Заказчики, я думаю, достаточно ясны, проблема только в том, что даже некоторые из наших государственных политиков замешаны в этом и участвуют, не оценивая всех последствий для национальной безопасности", - резюмировал глава государства.

Напомним, акция протеста против ограничений для непривитых от коронавируса началась у здания парламента Литвы утром 10 августа.

К вечеру акция переросла в беспорядки, правоохранители применили слезоточивый газ.

В результате беспорядков под зданием литовского парламента пострадали 10 полицейских. Задержаны 26 участников акции.

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