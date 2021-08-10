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Протест против карантина в Литве перерос в столкновения, пришлось применить газ

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Вильнюс, Вторник 10 августа 2021 22:27
Протест против карантина в Литве перерос в столкновения, пришлось применить газ Фото: протесты под Сеймом Литвы переросли в беспорядки, полиция применила газ (twitter.com/martinssitcs)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Митинг возле здания парламента Литвы против ограничений для непривитых от коронавируса перерос в беспорядки. Участники протеста кидали в полицейских камни и бутылки. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радио LRT.

По его данным, через несколько часов после начала митинг возле литовского парламента перерос в беспорядки. Участники акции протеста бросали в полицейских камни и бутылки с водой. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и оттеснили протестующих. На площадь прибыли три бригады скорой помощи.

"Есть пострадавшие, в том числе среди полицейских", - отмечает радиостанция.

В полиции Вильнюса сообщили, что после санкционированной акции часть участников разошлась, но некоторые из протестующих остались и начали вести себя агрессивно.

Всего, по данным правоохранителей, в акции приняли участие около 4,5 тысячи человек. К вечеру возле парламента оставалось около 200 протестующих.

Напомним, акция протеста против ограничений для невакцинированных от коронавируса началась возле здания парламента Литвы утром 10 августа. Участники требовали отмены "паспортов возможности" и отставки правительства.

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