Президент Литви натякнув на причетність Росії та Білорусі до заворушень біля Сейму

Протести біля будівлі парламенту Литви, які переросли в заворушення, могли організувати Росія і Білорусь. За словами президента країни Гітанас Науседа, в цей день сталося занадто багато збігів, що вказують на причетність Москви і Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію LRT .

"Ми живемо в умовах гібридної війни, гібридної атаки. І ці атаки слідують одна за одною. Всі ми в Литві абсолютно згодні з тим, що збільшення кількості мігрантів - це теж свого роду Гібридна атака, яку в першу чергу організовує Білорусь. Ця атака ніде не закінчилася, вона триває", - цитує видання Науседа.

За його словами, в день протестів біля литовського парламенту сталася велика кількість збігів. Акцію активно висвітлювали білоруські та російські ЗМІ, а реакція з Москви послідувала відразу наступного дня.

"Додайте до цього заворушення в таборі для мігрантів того вечора", - зазначив Науседа, додавши, що наївно думати, що це просто збіг.

"Це частина якоїсь системної гібридної атаки. Замовники, я думаю, досить ясні, проблема тільки в тому, що навіть деякі з наших державних політиків замішані в цьому і беруть участь, не оцінюючи всіх наслідків для національної безпеки", - резюмував глава держави.