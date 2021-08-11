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Протесты в Литве: в результате столкновений пострадали 10 полицейских, задержаны 26 участников акции

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Вильнюс, Среда 11 августа 2021 10:00
Протесты в Литве: в результате столкновений пострадали 10 полицейских, задержаны 26 участников акции Фото: из-за протеста в Литве пострадали 10 полицейских, задержаны 26 участников акции (twitter.com/WladekL1)
Автор: Мария Кучерявец

Во время столкновений у здания парламента Литвы против ограничений для непривитых от коронавируса пострадали 10 полицейских. Задержаны 26 участников протеста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Полиция применила необходимые меры и разогнала толпу, задержаны 26 человек", - говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанные подозреваются в нарушении общественного порядка и нанесении травм правоохранителям.

"Все они применяли незаконные меры, нанесли ущерб полицейскому транспорту, травмировали сотрудников полиции, забросали камнями автомобиль скорой помощи", - говорится в сообщении.

Известно, что трое из 10 пострадавших полицейских госпитализированы. Один получил контузию в результате взрыва, у двух других переломы ног.

Указано, что в среду силовики продолжат дежурить у здания правительства. Сегодня власть будет решать вопрос о принятии ограничений для людей без "паспортов возможностей".

Напомним, акция протеста против ограничений для непривитых от коронавируса началась у здания парламента Литвы утром 10 августа.

Добавим, что митинг у здания парламента перерос в беспорядки, правоохранители применили слезоточивый газ.

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