Протесты в Литве: в результате столкновений пострадали 10 полицейских, задержаны 26 участников акции

Во время столкновений у здания парламента Литвы против ограничений для непривитых от коронавируса пострадали 10 полицейских. Задержаны 26 участников протеста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Полиция применила необходимые меры и разогнала толпу, задержаны 26 человек", - говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанные подозреваются в нарушении общественного порядка и нанесении травм правоохранителям.

"Все они применяли незаконные меры, нанесли ущерб полицейскому транспорту, травмировали сотрудников полиции, забросали камнями автомобиль скорой помощи", - говорится в сообщении.

Известно, что трое из 10 пострадавших полицейских госпитализированы. Один получил контузию в результате взрыва, у двух других переломы ног.

Указано, что в среду силовики продолжат дежурить у здания правительства. Сегодня власть будет решать вопрос о принятии ограничений для людей без "паспортов возможностей".