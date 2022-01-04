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Президент Литвы хочет отменить ЧП на границе с Беларусью

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Вторник 04 января 2022 16:42
Президент Литвы хочет отменить ЧП на границе с Беларусью Фото: президент Литвы Гинатас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает отменить чрезвычайное положение, введенное на границе с Беларусью в связи с миграционным кризисом. По его словам, проблема с мигрантами в Литве сейчас решена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Я думаю, что в ситуации, подобной той, которую мы имеем сейчас, безусловно, имеет смысл рассмотреть вопрос об отмене чрезвычайного положения, потому что это действительно сильный инструмент, который мы должны использовать в определенных исключительных обстоятельствах", - заявил он.

Президент заявил, что "проблема мигрантов сейчас решена" и что если ситуация осложнится, то чрезвычайное положение может быть введено снова.

"В данный момент мы могли бы отменить чрезвычайное положение и заняться внесением поправок в конституцию, потому что выборы прямых мэров - это висячий вопрос, и мы обязаны перед нашим обществом и муниципалитетами решить этот вопрос, и он должен быть решен как можно скорее", - подчеркнул глава государства.

В 2021 году в Литву въехало более 4 200 мигрантов. Литва и другие западные страны обвиняют Беларусь в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

Напомним, Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью 9 ноября во время последнего обострения искусственного миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Кроме того, в середине декабря Литва продлила ЧП на границе с Беларусью до 24 января.

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