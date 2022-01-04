Президент Литвы хочет отменить ЧП на границе с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает отменить чрезвычайное положение, введенное на границе с Беларусью в связи с миграционным кризисом. По его словам, проблема с мигрантами в Литве сейчас решена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Я думаю, что в ситуации, подобной той, которую мы имеем сейчас, безусловно, имеет смысл рассмотреть вопрос об отмене чрезвычайного положения, потому что это действительно сильный инструмент, который мы должны использовать в определенных исключительных обстоятельствах", - заявил он.

Президент заявил, что "проблема мигрантов сейчас решена" и что если ситуация осложнится, то чрезвычайное положение может быть введено снова.

"В данный момент мы могли бы отменить чрезвычайное положение и заняться внесением поправок в конституцию, потому что выборы прямых мэров - это висячий вопрос, и мы обязаны перед нашим обществом и муниципалитетами решить этот вопрос, и он должен быть решен как можно скорее", - подчеркнул глава государства.

В 2021 году в Литву въехало более 4 200 мигрантов. Литва и другие западные страны обвиняют Беларусь в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.