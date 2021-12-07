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Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 24 января

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Литва, Вторник 07 декабря 2021 15:40
Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 24 января Фото: граница Литвы (facebook.com/LRVRM)
Автор: Ольга Белей

Сейм Литвы проголосовал за правительственное предложение продолжить режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью, введенный из-за угрозы массового нелегального пересечения границы. Режим ЧП будет действовать до 24 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Во вторник Сейм одобрил предложение правительства о продлении правового режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Первоначально Кабинет министров предлагал ввести этот режим на границе с Польшей, но позже, после консультаций с фракциями Сейма, было решено отказаться от этой инициативы и предложить продлить правовой режим только на границе с Беларусью", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что "за" проголосовали 102 депутата, голосов "против" и "воздержались" не было.

"Действие чрезвычайного положения продлили до 00:00 24 января 2022 года. Предыдущий срок истечет 9 декабря", - уточняет СМИ.

Финальное решение касается только 5-километровой полосы территории вдоль границы с Беларусью. Изначально обсуждалась идея распространить чрезвычайное положение и на польскую границу, так как с того направления в Литву могут попадать мигранты, которым все же удалось проникнуть из Беларуси в Польшу. После консультаций с парламентскими фракциями от этого отказались.

Стоит отметить, что действие чрезвычайного положения продолжит распространяться на места, где расселили мигрантов.

Напомним, Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью 9 ноября во время последнего обострения искусственного миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

В этом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Ранее председатель парламентского коммитета безопасности Литвы, депутат Лауринас Кащюнас заявлял, что Литва не видит конца миграционного кризиса, вызванного минским режимом. Однако он подчеркнул, что ситуация взята под контроль.

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