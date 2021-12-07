Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 24 января

Сейм Литвы проголосовал за правительственное предложение продолжить режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью, введенный из-за угрозы массового нелегального пересечения границы. Режим ЧП будет действовать до 24 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Во вторник Сейм одобрил предложение правительства о продлении правового режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Первоначально Кабинет министров предлагал ввести этот режим на границе с Польшей, но позже, после консультаций с фракциями Сейма, было решено отказаться от этой инициативы и предложить продлить правовой режим только на границе с Беларусью", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что "за" проголосовали 102 депутата, голосов "против" и "воздержались" не было.

"Действие чрезвычайного положения продлили до 00:00 24 января 2022 года. Предыдущий срок истечет 9 декабря", - уточняет СМИ.

Финальное решение касается только 5-километровой полосы территории вдоль границы с Беларусью. Изначально обсуждалась идея распространить чрезвычайное положение и на польскую границу, так как с того направления в Литву могут попадать мигранты, которым все же удалось проникнуть из Беларуси в Польшу. После консультаций с парламентскими фракциями от этого отказались.

Стоит отметить, что действие чрезвычайного положения продолжит распространяться на места, где расселили мигрантов.