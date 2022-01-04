ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент Литви хоче скасувати НП на кордоні з Білоруссю

Новость на русском →
Вівторок 04 січня 2022 16:42
Президент Литви хоче скасувати НП на кордоні з Білоруссю Фото: президент Литви Гінатас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує скасувати надзвичайний стан, введений на кордоні з Білоруссю у зв'язку з міграційною кризою. За його словами, проблема з мігрантами в Литві зараз вирішена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Я думаю, що в ситуації, подібній до тієї, яку ми маємо зараз, безумовно, має сенс розглянути питання про скасування надзвичайного стану, тому що це дійсно сильний інструмент, який ми повинні використовувати в певних виняткових обставинах", - заявив він.

Президент заявив, що" проблема мігрантів зараз вирішена " і що якщо ситуація ускладниться, то надзвичайний стан може бути введено знову.

"Наразі ми могли б скасувати надзвичайний стан і зайнятися внесенням поправок до Конституції, тому що вибори прямих мерів - це висяче питання, і ми зобов'язані перед нашим суспільством і муніципалітетами вирішити це питання, і воно має бути вирішене якомога швидше", - підкреслив глава держави.

У 2021 році в Литву в'їхало понад 4 200 мігрантів. Литва та інші західні країни звинувачують Білорусь в організації потоку мігрантів і називають це гібридною агресією.

Нагадаємо, Литва ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю 9 листопада під час останнього загострення штучної міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.

Крім того, в середині грудня Литва продовжила НП на кордоні з Білоруссю до 24 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Литва Міграційна криза
NEWS
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
DAILY
Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу