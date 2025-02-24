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Президент Литви запропонував дату вступу України до ЄС

Фото: президент Ґітанас Науседа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вступ України до Європейського Союзу необхідно прискорити. Україна повинна стати повноправним членом через п'ять років.https://www.youtube.com/watch?v=OUxYg5X4VhQ

Про це сказав президент Литви Ґітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року", - сказав він під час за пленарного засідання "Підтримуй Україну" за участі європейських лідерів в Києві.

За його словами, відкриття першого кластеру переговорів можна зробити вже протягом кількох тижнів.

"Давайте зробимо шлях України в ЄС невідворотним", - додав Науседа.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, підтримка вступу до Європейського Союзу досягла рекордного рівня за весь період моніторингу фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

У грудні 2024 року європейську інтеграцію України підтримують 69% респондентів, що на 14 відсоткових пунктів більше, ніж у лютому 2022 року.

Питання зовнішньополітичного вектору країни сьогодні залишається консолідуючим фактором в країні.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці 2024 року підтримка вступу України до ЄС та НАТО є стабільно високою: 69% підтримують вступ до ЄС, 67% висловлюються за вступ до НАТО.

На думку 16% респондентів, вступ до ЄС може об'єднати українців в майбутньому, на думку 4% - роз'єднати.

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