Президент Литви запропонував дату вступу України до ЄС

"Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року", - сказав він під час за пленарного засідання "Підтримуй Україну" за участі європейських лідерів в Києві.

За його словами, відкриття першого кластеру переговорів можна зробити вже протягом кількох тижнів.

"Давайте зробимо шлях України в ЄС невідворотним", - додав Науседа.