Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС

"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года", - сказал он во время за пленарного заседания "Поддерживай Украину" с участием европейских лидеров в Киеве.

По его словам, открытие первого кластера переговоров можно сделать уже в течение нескольких недель.

"Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым", - добавил Науседа.