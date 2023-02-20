Президент Литви закликав Захід перетнути "червоні лінії" щодо військової допомоги Україні

"Дуже важливо, щоб ми перетнули ці "червоні лінії", які є в наших головах і не існують насправді", - сказав він.

Науседа зазначив, що, можливо, іноді Росія сама намагається встановити ці "червоні лінії" замість Заходу.

"Моє послання: не витрачайте час. Будьте рішучими, єдиними і приймайте рішення якомога швидше", - сказав Науседа.

За його словами, візит президента США Джо Байдена до Києва демонструє те, що Україну не покинули. Він надсилає дуже сильний сигнал про єдність серед союзників нашої держави.

На запитання про те, який меседж він передасть Байдену під час їхньої майбутньої зустрічі у Варшаві, Науседа сказав, що обговорить з президентом США безпеку Литви і "особливо безпеку східного флангу".

Науседа додав, що країни Балтії наражаються на "прямі загрози" з боку Росії та Білорусі: "Це причина, чому ми очікуємо позитивних сигналів щодо нашої безпеки".

Очікується, що Байден під час свого візиту до Польщі зустрінеться з лідерами "Бухарестської дев’ятки", групи східних союзників НАТО - Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній візит Джо Байдена до Києва найважливішим за всю історію двосторонніх відносин держав.

РБК-Україна зібрало усі подробиці візиту американського лідера до України.

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