UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
40 років Чорнобилю

Президент Литви закликав до санкцій проти "Росатома" у роковини аварії на ЧАЕС

11:15 26.04.2026 Нд
2 хв
Світ має зупинити дії Москви, щоб уникнути повторення трагедії 1986 року
aimg Марія Науменко
Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)

Президент Литви Гітанас Науседа закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та запровадити санкції проти державної корпорації "Росатом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Науседи в соцмережі Х.

Заява пролунала у роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

За словами Науседи, через десятиліття після катастрофи світ знову стикається з ризиками, пов’язаними з використанням атомної енергетики.

"Від Запоріжжя до Чорнобиля та Астравця Росія використовує атомну енергетику як зброю - шляхом окупації, нападів та пошкодження ядерних об’єктів", - наголосив він.

Науседа закликав до рішучих міжнародних дій, підкресливши, що світ не повинен допустити повторення подібних катастроф.

"Необхідно терміново вжити рішучіших міжнародних заходів. Ми не повинні допустити, щоб історія повторилася. Введіть санкції проти "Росатома", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що через обстріли енергосистеми українські АЕС змушені працювати у критичних режимах, інколи знижуючи потужність або відключаючи енергоблоки. Також фіксувалися польоти російських дронів над майданчиками станцій.

За його словами, це створює ризики ядерного інциденту для Європи, тому Україна неодноразово закликала посилити санкції проти "Росатома" та зміцнити ППО для захисту енергетичної інфраструктури.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяЛитваЧАЕСАЕСЧорнобильГітанас Науседа