Президент Литвы призвал к санкциям против "Росатома" в годовщину аварии на ЧАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество усилить давление на Россию и ввести санкции против государственной корпорации "Росатом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Науседы в соцсети Х.
Заявление прозвучало в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
По словам Науседы, спустя десятилетия после катастрофы мир снова сталкивается с рисками, связанными с использованием атомной энергетики.
"От Запорожья до Чернобыля и Астравца Россия использует атомную энергетику как оружие - путем оккупации, нападений и повреждения ядерных объектов", - подчеркнул он.
Науседа призвал к решительным международным действиям, подчеркнув, что мир не должен допустить повторения подобных катастроф.
"Необходимо срочно принять более решительные международные меры. Мы не должны допустить, чтобы история повторилась. Введите санкции против "Росатома", - подытожил он.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что из-за обстрелов энергосистемы украинские АЭС вынуждены работать в критических режимах, иногда снижая мощность или отключая энергоблоки. Также фиксировались полеты российских дронов над площадками станций.
По его словам, это создает риски ядерного инцидента для Европы, поэтому Украина неоднократно призывала усилить санкции против "Росатома" и укрепить ПВО для защиты энергетической инфраструктуры.