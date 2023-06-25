Президент Литви закликав НАТО посилити східний фланг, якщо Пригожин буде в Білорусі

"Якщо Пригожин або частина групи Вагнера опиниться в Білорусі з незрозумілими планами та незрозумілими намірами, це означатиме лише те, що нам потрібно ще більше посилити безпеку наших східних кордонів", - заявив Науседа після засідання Ради державної безпеки, присвяченого спробі групи найманців підняти бунт в РФ.

Науседа також заявив, що його країна спрямує додаткові розвідувальні можливості на вивчення "політичних і безпекових аспектів Білорусі".

Він зауважив, що посилити оборону потрібно не лише в Литві, а й по всій території НАТО.

Президент також заявив, що вважає, що російський диктатор Володимир Путін може зіткнутися з подальшими викликами своєму керівництву.

"Король голий", - сказав Науседа.

Переворот у Росії

Між власником ПВК "Вагнера" і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу кілька місяців триває конфлікт. Днями їх конфлікт загострився. Ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців. Та почав похід на Москву.

Вчора вночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони РФ й рухаються Ростовською областю, а вранці "вагнерівці" вже зайняли військові об'єкти в Ростові.

Однак надвечір Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на Москву.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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