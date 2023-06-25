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Президент Литвы призвал НАТО усилить восточный фланг, если Пригожин будет в Беларуси

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Литвы заявил, что НАТО придется усилить восточный фланг, если руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин останется в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Если Пригожин или часть группы Вагнера окажется в Беларуси с непонятными планами и непонятными намерениями, это будет означать лишь то, что нам нужно еще больше усилить безопасность наших восточных границ", - заявил Науседа после заседания Совета государственной безопасности, посвященного попытке группы наемников поднять бунт в РФ.

Науседа также заявил, что его страна направит дополнительные разведывательные возможности на изучение "политических аспектов и аспектов безопасности Беларуси".

Он отметил, что усилить оборону нужно не только в Литве, но и по всей территории НАТО.

Президент также заявил, что считает, что российский диктатор Владимир Путин может столкнуться с дальнейшими вызовами своему руководству.

"Король голый", - сказал Науседа.

Переворот в России

Между собственником ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. На днях их конфликт обострился. Главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников. И начал поход на Москву.

Вчера ночью Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы РФ и движутся по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" уже заняли военные объекты в Ростове.

Однако к вечеру Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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НАТОБеларусьЛитваЕвгений ПригожинПереворот в России