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Президент Литви пропонує переглянути правила отримання посвідки на проживання білорусам

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Литви Гітанас Науседа закликав переглянути порядок в'їзду громадян Білорусі до країни та отримання тимчасової посвідки на проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Наусенда зазначив, що для безпеки мешканців Литви необхідно переглянути порядок, за якого у громадян Білорусі залишається більше можливостей порівняно з громадянами Росії для в'їзду до Литви та отримання в країні тимчасової посвідки на проживання.

"Сподіваюся, що знову повернуться до правового статусу пересування громадян Білорусі та Росії через наш кордон, статус їхніх посвідок на проживання в Литві. Нам доводиться бути максимально готовими до можливих провокацій. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб люди в нашій країні могли жити безпечно", - заявив лідер Литви. 

Ситуація на кордоні Литви та Білорусі

25 серпня Литва вручила ноту протесту Білорусі через завдання шкоди прикордонній інфраструктурі з боку Мінська. Зазначається, що дві особи незаконно перетнули державний кордон із Білорусі до Литви та знесли дві опори камер відеоспостереження.

Також у Литві розглядають можливість припинення автобусних перевезень до Білорусі через ризики для громадян країни.

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БілорусьЛитвавид на жительствоГітанас Науседа