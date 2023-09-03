Президент Литви пропонує переглянути правила отримання посвідки на проживання білорусам

Наусенда зазначив, що для безпеки мешканців Литви необхідно переглянути порядок, за якого у громадян Білорусі залишається більше можливостей порівняно з громадянами Росії для в'їзду до Литви та отримання в країні тимчасової посвідки на проживання.

"Сподіваюся, що знову повернуться до правового статусу пересування громадян Білорусі та Росії через наш кордон, статус їхніх посвідок на проживання в Литві. Нам доводиться бути максимально готовими до можливих провокацій. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб люди в нашій країні могли жити безпечно", - заявив лідер Литви.

Ситуація на кордоні Литви та Білорусі

25 серпня Литва вручила ноту протесту Білорусі через завдання шкоди прикордонній інфраструктурі з боку Мінська. Зазначається, що дві особи незаконно перетнули державний кордон із Білорусі до Литви та знесли дві опори камер відеоспостереження.

Також у Литві розглядають можливість припинення автобусних перевезень до Білорусі через ризики для громадян країни.