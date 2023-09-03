Президент Литвы предлагает пересмотреть правила получения ВНЖ белорусам

Наусенда отметил, что для безопасности жителей Литвы необходимо пересмотреть порядок, при котором у граждан Беларуси остается больше возможностей по сравнению с гражданами России для въезда в Литву и получения временного вида на жительство в стране.

"Надеюсь, что снова вернутся к правовому статусу передвижения граждан Беларуси и России через нашу границу, статус их вида на жительство в Литве. Нам приходится быть максимально готовыми к возможным провокациям. Мы должны приложить все усилия, чтобы люди в нашей стране могли жить безопасно", – заявил лидер Литвы.

Ситуация на границе Литвы и Белоруссии

25 августа Литва вручила ноту протеста Беларуси из-за нанесения ущерба пограничной инфраструктуре со стороны Минска. Отмечается, что два человека незаконно пересекли государственную границу из Беларуси в Литву и снесли две опоры камер видеонаблюдения.

Также, в Литве рассматривается возможность прекращения автобусных перевозок в Беларусь из-за рисков для граждан страны.