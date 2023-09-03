Президент Литви пропонує переглянути правила отримання посвідки на проживання білорусам
Президент Литви Гітанас Науседа закликав переглянути порядок в'їзду громадян Білорусі до країни та отримання тимчасової посвідки на проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Наусенда зазначив, що для безпеки мешканців Литви необхідно переглянути порядок, за якого у громадян Білорусі залишається більше можливостей порівняно з громадянами Росії для в'їзду до Литви та отримання в країні тимчасової посвідки на проживання.
"Сподіваюся, що знову повернуться до правового статусу пересування громадян Білорусі та Росії через наш кордон, статус їхніх посвідок на проживання в Литві. Нам доводиться бути максимально готовими до можливих провокацій. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб люди в нашій країні могли жити безпечно", - заявив лідер Литви.
Ситуація на кордоні Литви та Білорусі
25 серпня Литва вручила ноту протесту Білорусі через завдання шкоди прикордонній інфраструктурі з боку Мінська. Зазначається, що дві особи незаконно перетнули державний кордон із Білорусі до Литви та знесли дві опори камер відеоспостереження.
Також у Литві розглядають можливість припинення автобусних перевезень до Білорусі через ризики для громадян країни.
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