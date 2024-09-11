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Президент Литви прибув до Києва

Київ, Середа 11 вересня 2024 09:59
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Президент Литви прибув до Києва Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Литви Гітанас Науседа у середу, 11 вересня, приїхав до Києва. Він зустрінеться з президентом Володимир Зеленським і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Науседу в X (Twitter).

Президент Литви опублікував у соцмережах фото з залізничного вокзалу, де його зустріла офіційна делегація.

"Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною", - зазначив Науседа.

Він також наголосив, що військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту суверенітету та територіальної цілісності.

Очікується, що Гітанас Науседа візьме участь у саміті Кримської платформи.

Президент Литви прибув до Києва

Фото: Науседа прибув до Києва (x.com/GitanasNauseda)

Міжнародні лідери з'їжджаються до Києва

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбудеться саміт Кримської платформи. На саміт приїде низка іноземних лідерів.

Через приїзд лідерів у Києві частково перекрили рух транспорту, зокрема у центрі. Обмеження запровадили у Печерському та Шевченківському районах. У зв'язку з цим у столиці зранку спостерігають затори на дорогах, а у метро великі черги.

До України сьогодні, крім президента Литви, приїхали прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та голова Сенату Чехії Мілош Вистрчил.

Також очікується візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі.

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