Президент Литви прибув до Києва

Президент Литви Гітанас Науседа у середу, 11 вересня, приїхав до Києва. Він зустрінеться з президентом Володимир Зеленським і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Науседу в X (Twitter).

Очікується, що Гітанас Науседа візьме участь у саміті Кримської платформи.

Він також наголосив, що військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту суверенітету та територіальної цілісності.

"Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною", - зазначив Науседа.

Президент Литви опублікував у соцмережах фото з залізничного вокзалу, де його зустріла офіційна делегація.

Міжнародні лідери з'їжджаються до Києва

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбудеться саміт Кримської платформи. На саміт приїде низка іноземних лідерів.

Через приїзд лідерів у Києві частково перекрили рух транспорту, зокрема у центрі. Обмеження запровадили у Печерському та Шевченківському районах. У зв'язку з цим у столиці зранку спостерігають затори на дорогах, а у метро великі черги.

До України сьогодні, крім президента Литви, приїхали прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та голова Сенату Чехії Мілош Вистрчил.

Також очікується візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі.

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