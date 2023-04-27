Президент Литви про посередництво Китаю: Пекін має зайняти позицію щодо війни в Україні

"Думаю, що в Китаю є шанс стати важливим гравцем у міжнародному просторі. І звісно, Китай міг би стати посередником у конфлікті Росії та України, однак за однієї умови. Поки ми не побачили і не почули (від Пекіна, - ред.) нічого схожого на засудження цієї війни, Китай не засудив війну Росії проти України", - заявив він.

Литовський лідер наголосив, що важливо знати, на якому боці перебуває Пекін.

"Дуже важливо зрозуміти, чи перебуває Китай на боці Росії, чи на боці правопорядку, заснованого на міжнародних правилах. Поки КНР вагається з тим, щоб зайняти чітку позицію з цього питання, дуже важко вважати, що він міг би бути гідним довіри посередником у цьому конфлікті", - заявив Науседа.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Китаю Сі Цзіньпіном. В ході переговорів останній заявив про готовність Пекіна співпрацювати з Києвом. Також він запевнив, що Китай перебуває "на боці світу".

Після переговорів лідерів у Китаї заявили, що направлять спецпредставника в Україну для врегулювання "кризи". Україна зі свого боку призначила Павла Рябікіна новим послом у Китаї.

За словами речника Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, Пекін направить в Україну того, хто "добре обізнаний і може відіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.