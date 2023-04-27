ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Литви про посередництво Китаю: Пекін має зайняти позицію щодо війни в Україні

Новость на русском →
Четвер 27 квітня 2023 20:56
Президент Литви про посередництво Китаю: Пекін має зайняти позицію щодо війни в Україні Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Литви Гітанас Науседа поставив під сумнів авторитет Китаю як посередника у війні РФ проти України. Він заявив, що Китай має засудити повномасштабне російське вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Deutsche Welle.

"Думаю, що в Китаю є шанс стати важливим гравцем у міжнародному просторі. І звісно, Китай міг би стати посередником у конфлікті Росії та України, однак за однієї умови. Поки ми не побачили і не почули (від Пекіна, - ред.) нічого схожого на засудження цієї війни, Китай не засудив війну Росії проти України", - заявив він.

Литовський лідер наголосив, що важливо знати, на якому боці перебуває Пекін.

"Дуже важливо зрозуміти, чи перебуває Китай на боці Росії, чи на боці правопорядку, заснованого на міжнародних правилах. Поки КНР вагається з тим, щоб зайняти чітку позицію з цього питання, дуже важко вважати, що він міг би бути гідним довіри посередником у цьому конфлікті", - заявив Науседа.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Китаю Сі Цзіньпіном. В ході переговорів останній заявив про готовність Пекіна співпрацювати з Києвом. Також він запевнив, що Китай перебуває "на боці світу".

Після переговорів лідерів у Китаї заявили, що направлять спецпредставника в Україну для врегулювання "кризи". Україна зі свого боку призначила Павла Рябікіна новим послом у Китаї.

За словами речника Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, Пекін направить в Україну того, хто "добре обізнаний і може відіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Війна Росії проти України Китай
NEWS
В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна