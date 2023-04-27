Президент Литвы о посредничестве Китая: Пекин должен занять позицию по войне в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа поставил под сомнение авторитет Китая как посредника в войне РФ против Украины. Он заявил, что Китай должен осудить полномасштабное российское вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Deutsche Welle .

"Думаю, что у Китая есть шанс стать важным игроком в международном пространстве. И конечно, Китай мог бы стать посредником в конфликте России и Украины, однако при одном условии. Пока мы не увидели и не услышали (от Пекина, - ред.) ничего похожего на осуждение этой войны, Китай не осудил войну России против Украины", - заявил он.

Литовский лидер подчеркнул, что важно знать, на какой стороне находится Пекин.

"Очень важно понять, находится ли Китай на стороне России или на стороне правопорядка, основанного на международных правилах. Пока КНР колеблется с тем, чтобы занять четкую позицию по этому вопросу, очень трудно полагать, что он мог бы быть достойным доверия посредником в этом конфликте", - заявил Науседа.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. В ходе переговоров последний заявил о готовности Пекина сотрудничать с Киевом. Также он заверил, что Китай находится "на стороне мира".

После переговоров лидеров, в Китае заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса". Украина со своей стороны назначила Павла Рябикина новым послом в Китае.

По словам спикера Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, Пекин направит в Украину того, кто "хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.