Президент Латвії: до саміту НАТО до України буде скоординований підхід без Угорщини
Лідери країн-членів НАТО матимуть скоординований підхід до підтримки України після того, як президент Угорщини відмовився від участі в засіданні в Ризі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії Едгарса Рінкевичса, якого цитує Reuters.
Рінкевичс нагадав, що угорський лідер Тамаш Сулок відмовився від поїздки на саміт Бухарестської дев'ятки. До її складу входять:
- Болгарія;
- Чехія;
- Естонія;
- Угорщина;
- Латвія;
- Литва;
- Польща;
- Румунія;
- Словаччина.
У тому ж числі участь не брала Словаччина. Президент Зузана Капутова скасувала візит до Риги "в останню хвилину". Як відзначили в Міністерстві закордонних справ (МЗС), термін перебування Капутової на посаді лідера країни закінчується цього тижня, а голова словацького уряду Роберт Фіцо наразі відновлюється після замаху.
"Найголовніше, що ми маємо більш скоординований підхід до Вашингтонського саміту (саміту НАТО, - ред.), коли йдеться про підтримку України, коли йдеться про посилення можливостей альянсу", - заявив Рінкевичс перед початком зустрічі.
Саміт НАТО
Саміт запланований на 9-11 липня у Вашингтоні. За словами голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, під час засідань лідери країн Альянсу порушать три ключових питання щодо України:
- перше стосуватиметься "місії" з наближення України до її членства в НАТО;
- фінансування військової допомоги Україні для забезпечення надійної підтримки;
- створення спільного аналітичного в тренувального центру у Польщі.
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