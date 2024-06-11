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Президент Латвії: до саміту НАТО до України буде скоординований підхід без Угорщини

Вівторок 11 червня 2024 14:35
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Президент Латвії: до саміту НАТО до України буде скоординований підхід без Угорщини Фото: Едгарс Рінкевичс, президент Латвії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Лідери країн-членів НАТО матимуть скоординований підхід до підтримки України після того, як президент Угорщини відмовився від участі в засіданні в Ризі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії Едгарса Рінкевичса, якого цитує Reuters.

Рінкевичс нагадав, що угорський лідер Тамаш Сулок відмовився від поїздки на саміт Бухарестської дев'ятки. До її складу входять:

  • Болгарія;
  • Чехія;
  • Естонія;
  • Угорщина;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Польща;
  • Румунія;
  • Словаччина.

У тому ж числі участь не брала Словаччина. Президент Зузана Капутова скасувала візит до Риги "в останню хвилину". Як відзначили в Міністерстві закордонних справ (МЗС), термін перебування Капутової на посаді лідера країни закінчується цього тижня, а голова словацького уряду Роберт Фіцо наразі відновлюється після замаху.

"Найголовніше, що ми маємо більш скоординований підхід до Вашингтонського саміту (саміту НАТО, - ред.), коли йдеться про підтримку України, коли йдеться про посилення можливостей альянсу", - заявив Рінкевичс перед початком зустрічі.

Саміт НАТО

Саміт запланований на 9-11 липня у Вашингтоні. За словами голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, під час засідань лідери країн Альянсу порушать три ключових питання щодо України:

  • перше стосуватиметься "місії" з наближення України до її членства в НАТО;
  • фінансування військової допомоги Україні для забезпечення надійної підтримки;
  • створення спільного аналітичного в тренувального центру у Польщі.

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