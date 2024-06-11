Президент Латвии: к саммиту НАТО к Украине будет скоординированный подход без Венгрии
Лидеры стран-членов НАТО будут иметь скоординированный подход к поддержке Украины после того, как президент Венгрии отказался от участия в заседании в Риге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, которого цитирует Reuters .
Ринкевичс напомнил, что венгерский лидер Тамаш Сулок отказался от поездки на саммит Бухарестской девятки. В ее состав входят:
- Болгария;
- Чехия;
- Эстония;
- Венгрия;
- Латвия;
- Литва;
- Польша;
- Румыния;
- Словакия.
В том же числе не участвовала Словакия. Президент Зузана Капутова отменила визит в Ригу "в последнюю минуту". Как отметили в Министерстве иностранных дел (МИД), срок пребывания Капутовой в должности лидера страны истекает на этой неделе, а глава словацкого правительства Роберт Фицо возобновляется после покушения.
"Самое главное, что мы имеем более скоординированный подход к Вашингтонскому саммиту (саммиту НАТО - ред.), когда речь идет о поддержке Украины, когда речь идет об усилении возможностей альянса", - заявил Ринкевичс перед началом встречи.
Саммит НАТО
Саммит запланирован на 9-11 июля в Вашингтоне. По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, во время заседаний лидеры стран Альянса поднимут три ключевых вопроса относительно Украины:
- первое будет касаться "миссии" по приближению Украины к ее членству в НАТО;
- финансирование военной помощи Украине для обеспечения надежной поддержки;
- создание общего аналитического тренировочного центра в Польше.
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