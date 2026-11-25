Що може стати "червоною лінією"

Рінкевичс прокоментував посилення російських атак на Європу, зокрема появу безпілотників у Німеччині та порушення повітряного простору країн НАТО ракетами.

На запитання про те, що стало б перетином "червоної лінії" для Альянсу, він вказав на можливі людські жертви.

"Гадаю, такою межею стали б реальні людські жертви на території НАТО", - заявив президент Латвії.

Як Росія випробовує НАТО

За словами Рінкевичса, нинішня ситуація для НАТО та Європи є суперечливою: кількість гібридних атак зростає, але Росія уникає повноцінного нападу, який поставив би питання про застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

"З одного боку, кількість так званих гібридних атак зростає. Ми бачимо це в нашому регіоні, у Латвії, бачимо це в Європі загалом. Водночас, коли йдеться про застосування статті 5 - тобто про повноцінний, більш-менш конвенційний напад - цю межу вони не перетинають", - пояснив Рінкевичс.

Він зазначив, що особливість гібридної війни полягає у випробуванні реакції противника: нападник розширює межі дозволеного, але зупиняється в останній момент або навіть відступає на крок назад.

"Ми досі шукаємо оптимальну відповідь на такі дії; це питання, яке ми обговорюємо майже щотижня - як у НАТО, так і в Європейському Союзі", - додав президент Латвії.