Что может стать "красной линией"

Ринкевичс прокомментировал усиление российских атак на Европу, в частности появление беспилотников в Германии и нарушение воздушного пространства стран НАТО ракетами.

На вопрос о том, что стало бы пересечением "красной линии" для Альянса, он указал на возможные человеческие жертвы.

"Думаю, такой границей стали бы реальные человеческие жертвы на территории НАТО", - заявил президент Латвии.

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По словам Ринкевичса, нынешняя ситуация для НАТО и Европы противоречива: количество гибридных атак растет, но Россия избегает полноценного нападения, которое поставило бы вопрос о применении статьи 5 Североатлантического договора.

"С одной стороны, количество так называемых гибридных атак растет. Мы видим это в нашем регионе, в Латвии, видим это в Европе в целом. В то же время, когда речь идет о применении статьи 5 - то есть о полноценном, более-менее конвенциональном нападении - эту границу они не пересекают", - объяснил Ринкевичс.

Он отметил, что особенность гибридной войны заключается в проверке реакции противника: нападающий расширяет границы дозволенного, но останавливается в последний момент или даже отступает на шаг назад.

"Мы до сих пор ищем оптимальный ответ на такие действия; это вопрос, который мы обсуждаем почти каждую неделю - как в НАТО, так и в Европейском Союзе", - добавил президент Латвии.