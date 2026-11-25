Президент Латвии назвал возможную "красную линию" НАТО для России
Спровоцированный Россией инцидент с человеческими жертвами на территории стран НАТО может стать "красной линией" для Альянса. При этом Москва усиливает гибридные атаки, пытаясь не перейти черту полноценного нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное канцелярией президента Латвии в соцсети X заявление Эдгарса Ринкевичса в эфире CNN.
Что может стать "красной линией"
Ринкевичс прокомментировал усиление российских атак на Европу, в частности появление беспилотников в Германии и нарушение воздушного пространства стран НАТО ракетами.
На вопрос о том, что стало бы пересечением "красной линии" для Альянса, он указал на возможные человеческие жертвы.
"Думаю, такой границей стали бы реальные человеческие жертвы на территории НАТО", - заявил президент Латвии.
Как Россия испытывает НАТО
По словам Ринкевичса, нынешняя ситуация для НАТО и Европы противоречива: количество гибридных атак растет, но Россия избегает полноценного нападения, которое поставило бы вопрос о применении статьи 5 Североатлантического договора.
"С одной стороны, количество так называемых гибридных атак растет. Мы видим это в нашем регионе, в Латвии, видим это в Европе в целом. В то же время, когда речь идет о применении статьи 5 - то есть о полноценном, более-менее конвенциональном нападении - эту границу они не пересекают", - объяснил Ринкевичс.
Он отметил, что особенность гибридной войны заключается в проверке реакции противника: нападающий расширяет границы дозволенного, но останавливается в последний момент или даже отступает на шаг назад.
"Мы до сих пор ищем оптимальный ответ на такие действия; это вопрос, который мы обсуждаем почти каждую неделю - как в НАТО, так и в Европейском Союзе", - добавил президент Латвии.
Напомним, после нарушения российскими ракетами воздушного пространства Польши Варшава призвала НАТО усилить противовоздушную оборону страны и всего восточного фланга. 23 ноября союзники обсудили ответ на инцидент, а военное командование разрешило перебросить самолет наблюдения AWACS.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также предупреждал об уязвимости Европы перед ракетными атаками РФ и отставании стран НАТО в технологиях воздушной войны.