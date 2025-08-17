Президент Латвії: найближчі тижні покажуть, чи готовий Путін до миру

За його словами, зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці варто розглядати лише як частину ширшого й складнішого процесу досягнення сталого та справедливого миру.

"Ми бачимо, що президент США і Путін досить багато говорили про те, якими можуть бути наступні кроки у зв’язку з політичним врегулюванням. На жаль, рішення про припинення вогню поки що немає, і Росія продовжує агресію проти України", - зазначив він.

Рінкевичс вважає, що мирна угода, якщо її буде досягнуто, повинна передбачати чіткі та серйозні гарантії, зокрема у сфері безпеки. Однак він підкреслив, що на цьому етапі процес, ймовірно, зіштовхнеться з численними труднощами та складними ситуаціями. А також, можливо, потребуватиме додаткових дипломатичних зусиль як з боку експертів, так і на вищому політичному рівні.

Він вважає, що наступний тиждень обіцяє бути напруженим, адже в понеділок запланована зустріч президентів США та України, після якої відбудуться подальші консультації.

"Тоді ми побачимо, чи дійсно існують можливості досягнення миру в Україні, чи хоче цього Росія насправді, чи ж прагне за допомогою різних тактик затягування фактично зірвати мирну угоду", - наголосив він.