Президент Ла Лиги назвал потенциальные даты возобновления чемпионата

Фото: "Барселона" - "Реал" (facebook.com/LaLiga)

Стали известны ориентировочные числа

Президент футбольного чемпионата Испании Хавьер Тебас озвучил три потенциальных даты возобновления турнира. Об этом пишет BBC Sport.

С его слов, в лучшем случае Ла Лига может возобновиться уже 28 мая, самый поздний вариант - 28 июня.

"Из всех различных сценариев возобновления сезона наиболее вероятными являются 28 мая, 6 июня или 28 июня. Пока мы не можем сказать точную дату. Ее нам сообщат власти Испании. У нас еще будет время возобновить тренировки", - сказал Тебас.

Он отметил, что команды не возобновят тренировки до тех пор, пока в Испании не будут отменены экстренные меры - до 26 апреля.

Тебас уверен, что чемпионат Испании удастся доиграть. В противном случае потери испанских клубов составят 1 миллиард евро, включая невыплаченные премиальные за участие в еврокубках.

Также стоит вопрос состоятся поединки со зрителями или без. Если оставшиеся матчи пройдут при пустых трибунах, убытки составят 300 миллионов евро, в присутствии болельщиков - 150 миллионов евро.

Напомним, немецкая Бундеслига может возобновиться 2 или 9 мая.