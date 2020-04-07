Президент Ла Ліги назвав потенційні дати поновлення чемпіонату

Фото: "Барселона" - "Реал" (facebook.com/LaLiga)

Стали відомі орієнтовні числа

Президент футбольного чемпіонату Іспанії Хав'єр Тебас озвучив три потенційних дати поновлення турніру. Про це пише BBC Sport.

З його слів, в кращому випадку Ла Ліга може поновитися вже 28 травня, найпізніший варіант - 28 червня.

"З усіх різних сценаріїв відновлення сезону найбільш ймовірними є 28 травня, 6 червня або 28 червня. Поки ми не можемо сказати точну дату. Її нам повідомлять влади Іспанії. У нас ще буде час відновити тренування", - сказав Тебас.

Він зазначив, що команди не відновлять тренування до тих пір, поки в Іспанії не будуть скасовані екстрені заходи - до 26 квітня.

Тебас впевнений, що чемпіонат Іспанії вдасться дограти. В іншому випадку втрати іспанських клубів складуть 1 мільярд євро, включаючи невиплачені преміальні за участь в єврокубках.

Також стоїть питання відбудуться поєдинки з глядачами або без. Якщо решту матчів пройдуть при порожніх трибунах, збитки складуть 300 мільйонів євро, в присутності уболівальників - 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, німецька Бундесліга може поновитися 2 або 9 травня.