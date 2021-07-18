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Президент Кубы отрицает сообщения о протестах на острове

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Куба, Воскресенье 18 июля 2021 01:28
Президент Кубы отрицает сообщения о протестах на острове Фото: президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес (Diario de Cuba)
Автор: РБК-Украина

Президент Кубы отрицает сообщения о протестах на острове. Об этом он заявил, выступая на митинге в столице страны Гаванне перед многотысячной аудиторией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prensa Latina.

"То, что мир видит из Кубы, является ложью", - сказал Диас-Канель, осуждая распространение "ложных изображений" в социальных сетях, которые, по его словам, "поощряют и прославляют насилие и уничтожение собственности".

Эти комментарии президент Кубы дал через шесть дней после начала протестов в стране против коммунистической власти. На улицы Гаваны и других городов вышли тысячи кубинцев. Они скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента и более решительных действий властей в борьбе с пандемией.

На Кубе во время и после массовых акций протеста произошли задержания участников. Всего было задержано более 5 тысяч человек, среди них более 120 активистов и независимых журналистов.

Также демонстранты призвали обеспечить население вакцинами и положить конец ежедневным отключениям электричества и дефициту продовольствия и лекарств. Вскоре после начала протестов в стране власти стали блокировать интернет.

Ранее мы сообщали, что тысячи людей вышли протестовать на Кубе.

Напомним, что президент США Джо Байден призвал власти Кубы отказаться от насилия в отношении протестующих.

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