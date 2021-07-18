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Президент Куби заперечує повідомлення про протести на острові

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Куба, Неділя 18 липня 2021 01:28
Президент Куби заперечує повідомлення про протести на острові Фото: президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес (Diario de Cuba)
Автор: РБК-Україна

Президент Куби заперечує повідомлення про протести на острові. Про це він заявив, виступаючи на мітингу в столиці країни гавані перед багатотисячною аудиторією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prensa Latina.

"Те, що світ бачить з Куби, є брехнею", - сказав Діас-Канель, засуджуючи поширення "помилкових зображень" в соціальних мережах, які, за його словами, "заохочують і прославляють насильство і знищення власності".

Ці коментарі президент Куби дав через шість днів після початку протестів у країні проти комуністичної влади. На вулиці Гавани та інших міст вийшли тисячі кубинців. Вони скандували антиурядові гасла, вимагали відставки президента і більш рішучих дій влади в боротьбі з пандемією.

На Кубі під час і після масових акцій протесту відбулися затримання учасників. Всього було затримано понад 5 тисяч осіб, серед них понад 120 активістів і незалежних журналістів.

Також демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства і ліків. Незабаром після початку протестів в країні влада стала блокувати інтернет.

Раніше ми повідомляли, що тисячі людей вийшли протестувати на Кубі.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден закликав владу Куби відмовитися від насильства щодо протестувальників.

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