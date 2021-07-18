Президент Куби заперечує повідомлення про протести на острові. Про це він заявив, виступаючи на мітингу в столиці країни гавані перед багатотисячною аудиторією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prensa Latina .

"Те, що світ бачить з Куби, є брехнею", - сказав Діас-Канель, засуджуючи поширення "помилкових зображень" в соціальних мережах, які, за його словами, "заохочують і прославляють насильство і знищення власності".

Ці коментарі президент Куби дав через шість днів після початку протестів у країні проти комуністичної влади. На вулиці Гавани та інших міст вийшли тисячі кубинців. Вони скандували антиурядові гасла, вимагали відставки президента і більш рішучих дій влади в боротьбі з пандемією.

На Кубі під час і після масових акцій протесту відбулися затримання учасників. Всього було затримано понад 5 тисяч осіб, серед них понад 120 активістів і незалежних журналістів.

Також демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства і ліків. Незабаром після початку протестів в країні влада стала блокувати інтернет.